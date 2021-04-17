Андрей Рублев: поражен тем, как Надаль играет под давлением

Российский теннисист Андрей Рублев играл в четвертьфинале турнира Masters в Монте-Карло против экс-первой ракетки мира и лучшего грунтовика тура испанца Рафаэля Надаля. Матч завершился победой россиянина – 6:2, 4:6, 6:2. Но он отдал должное своему сопернику.

"Я даже не знаю, что сказать, – цитирует Рублева портал Tennistv.Com. – Не могу представить, каково Рафе – знать, что ты лучший на грунте, постоянно играть с давлением. Я поражен, как он играет под таким давлением – поэтому он легенда. Легко играть, когда тебе нечего терять, но в его положении, когда ты постоянно обязан побеждать, это поразительно".

Россиянин признался, что условия в Монте-Карло очень непростые: "Во-первых, довольно холодно. А во-вторых, если честно, корт здесь расположен немного под углом. Поэтому тяжело все время подавать сильно, процент попадания первым мячом не очень высокий. В этих условиях и с этим углом на приеме можно создавать возможности. Наверное, это нормально".

Рублеву предстоит полуфинал с норвежцем Каспером Руудом: "Он очень хорошо играет. Мы с ним давно знакомы, потрясающий игрок. В каждом матче у нас драма, отличные розыгрыши, отличный уровень тенниса. Будет суперсложно, он в прекрасной форме".