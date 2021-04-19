Андрей Рублев: пока провожу свой лучший сезон в карьере

Российский теннисист Андрей Рублев высказался о прошедшем турнире в Монте-Карло, в котором он дошел до финала. По мнению 23-летнего россиянина, эти соревнования стали для него особенными.

"Я расстроен после финала. Но если брать в целом неделю, то понятно, что она особенная, я никогда ее не забуду. Посмотрим, как сложится все дальше. Потому что пока что я играю лучший сезон. На всех турнирах выступаю стабильно", – цитирует Рублева Чемпионат.com.

Напомним, что Рублев уступил в финале греку Стефаносу Циципасу в двух сетах. Ранее на турнире он обыграл третью ракетку мира испанца Рафаэля Надаля.

В обновленной версии рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов Рублев впервые в карьере поднялся на седьмую строчку.