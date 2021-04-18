Движение вверх: Рублев уже седьмой в рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленный рейтинг своей организации. Россиянин Андрей Рублев впервые в карьере стал седьмой ракеткой мира. Он переместился с восьмой на седьмую позицию рейтинга. В активе Рублева теперь 5955 очков.

Еще один представитель России Даниил Медведев сохранил за собой вторую строчку. На его счету 9850 баллов. Соотечественники Медведева Карен Хачанов (2280) и Аслан Карацев (1946) занимают соответственно 23-е и 28-е места.

Лидером рейтинга по-прежнему остается серб Новак Джокович (11873). В тройке лучших расположился и испанец Рафаэль Надаль (9490).