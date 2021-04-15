Рублев: в игре с Надалем хочу показать свои самые сильные стороны

Российский теннисист Андрей Рублев поделился ожиданиями от предстоящего матча за выход в полуфинал турнира в Монте-Карло с с испанцем Рафаэлем Надалем.

"Для меня это неприятное испытание. Но я жду этой игры и хочу показать все свои самые сильные стороны, – цитирует Рублева "Спорт-Экспресс". – На меня уже не будет ничего давить, задачу-минимум на турнир я выполнил. Обещаю, что буду биться до конца, а там уже посмотрим".

Напомним, в четверг 23-летний россиянин в трех сетах переиграл со счетом 7:6 (7:2), 5:7, 6:3 другого испанца Роберто Баутиста-Агута и вышел в четвертьфинал. Матч Рублев – Надаль состоится в пятницу и начнется в 16:30 по московскому времени.