Теннисный Masters. Карацев не справился с Циципасом

В столице Княжества Монако продолжается турнир Rolex Monte-Carlo Masters с призовым фондом 2,1 млн долларов, который входит в серию ATP Masters 1000. Наш Аслан Карацев играл против грека Стефаноса Циципаса и уступил в двух партиях.

Аслан в начале этого сезона буквально ворвался в Топ-30 мирового тенниса, успешно сыграв на Australian Open и выиграв первый в карьере титул АТР. И с "посеянным" под четвертым номером Циципасом Карацев пытался сыграть на равных, но грек в самых сложных моментах был чуть лучше и выиграл – 6:3, 6:4.