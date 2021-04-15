В Молдавии нашли основания для роспуска парламента

Конституционный суд Молдавии по запросу президента Майи Санду принял решение, что есть все основания для роспуска парламента.

Как передает "Интерфакс", об этом сообщила председатель КС республики Доминка Маноле, напомнив, что согласно закону, глава страны обязана подписать распоряжение о роспуске парламента и назначить новые выборы в законодательный орган Молдавии.

Судьи вынесли свой вердикт на основании того, что в течение трех месяцев парламент не утвердил состав кабинета министров.

Бывший президент страны, лидер Партии социалистов Игорь Додон заявил о том, что Санду узурпирует власть в стране, и подчеркнул, что парламентское большинство считает решение КС конституционным переворотом.