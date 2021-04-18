Президента Молдавии обвинили в антиконституционном заговоре

Крупнейшая в Молдавии Партия социалистов потребовала отставки президента республики Майи Санду и проведения досрочных выборов главы государства.

"Партия социалистов считает, что Майя Санду лично участвовала в антинациональном и антиконституционном заговоре против нашей страны и ее народа. Мы требуем отставки Майи Санду", – написал лидер партии, бывший президент Молдавии Игорь Додон в Facebook.

Он пояснил, что партия квалифицирует решение Конституционного суда (КС) страны о возможности роспуска парламента, принятое "под открытым давлением" Санду, как конституционный переворот с целью установления в Молдавии "режима внешнего управления в интересах зарубежных кураторов".

В связи с решением КС социалисты выразили недоверие его нынешнему составу и потребовали отставки трех членов суда, в том числе председателя КС Домники Маноле. Их обвиняют в соучастии "в узурпации власти в стране".

Додон напомнил и о том, что партия продолжает настаивать на назначении премьером Владимира Головатюка.

Экс-президент Молдавии заявил, что социалисты готовы к досрочным парламентским выборам, но проводить их можно будет только тогда, когда в Молдавию будет доставлено не менее полутора миллионов доз качественной вакцины от COVID-19 и этой вакциной будут привиты не менее 600 тысяч граждан республики.

КС Молдавии 15 апреля постановил, что президент может назначить досрочные парламентские выборы. Они должны будут пройти не ранее чем через 60 дней и не позднее чем через три месяца после дня роспуска парламента, пишет ТАСС.