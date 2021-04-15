Внешность обманчива: птица с томным взглядом оказалась опасным хищником

Птицу с удивительно томным взглядом поймал в объектив своего фотоаппарата уральский натуралист. Как передает ГТРК "Южный Урал", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", очаровательное создание проникновенно позирует и выглядит очень беззащитным.

На самом деле, фотографу попался один из самых опасных и кровожадных пернатых хищников. Это уральская неясыть, относящаяся к отряду сов. Птица очень крупная, длиной до 70 см. Крылья в размахе могут превышать метр. Основное питание хищника – грызуны. Когти у неясыти настолько крепкие, что могут легко нанести смертельную травму лисице или зайцу. Нападают птицы быстро и бесшумно. Иногда жертвой неясыти становятся даже ее собратья, например, тетерева.

Среди других особенностей – необыкновенно гибкая шея. Неясыть способна поворачивать голову практически 270 градусов. Также она обладает необычайно тонким слухом и способна учуять жертву глубоко под снегом.

Кстати, по мнению ученых, именно благодаря этим пернатым хищникам удается регулировать популяцию вредных грызунов. Ведь за лето неясыть может уничтожить до 700 мышей и землероек.