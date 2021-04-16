Европа продлевает ограничения

Жертвами коронавируса в Европе стали более миллиона человек, сообщили в ВОЗ, и ситуация в регионе остается серьезной. Каждую неделю – плюс полтора миллиона новых инфицированных. В Греции не хватает мест в реанимации. Из-за большого потока пациентов забиты больницы Франции и Германии.

"Мы ожидаем, что в отделениях интенсивной терапии в ближайшие две недели будет не менее шести тысяч пациентов. Это значит, что наша система здравоохранения выйдет на предел своих возможностей. И один из главных наших приоритетов – предотвратить это", – заявил Йенс Шпан, министр здравоохранения Германии.

В Германии за последние сутки – 31 тысяча заболевших. Это в пять раз выше пиковых показателей прошлой весны. Число заболевших продолжает расти и в Швеции. За сутки – почти девять тысяч человек. По темпам инфицирования – страна один из лидеров Европы.

Ограничительные меры продлевают власти Хорватии. Во всей стране сейчас масочный режим в транспорте, а кафе и рестораны работают только в формате летних веранд.

Лондонские эпидемиологи не исключают, что в британской столице тоже возможно возвращение ограничений. На юге британской столицы зафиксировали несколько десятков случаев заболевания южноафриканским штаммом коронавируса. Там экстренно протестировали более полумиллиона жителей. Медики считают, что если количество зараженных будет расти, не останется другого выхода, как вернуться к изоляции.

От всех этих проблем Европу пытаются отвлечь, в том числе и нападками на российскую вакцину. "Спутник V" – главный конкурент Pfizer, популярность которой может снизиться. Дезинформацию про российскую разработку запускают постоянно. Пока европейская пресса изобретает поводы, чтобы атаковать российский препарат, американское издание Barron’s пишет про проблемы самого "Пфайзера". По данным исследователей Оксфордского университета, у некоторых привитых "Пфайзером" и "Модерной" обнаружились проблемы со свертываемостью крови. А официально зарегистрированных летальных случаев после прививки "Пфайзер" только в США уже более тысячи.

Антирекорд с начала пандемии обновила Индия. Плюс 200 тысяч заболевших за сутки. В стране до 15 мая закрыли все музеи и доступ к историческим памятникам. В столице Нью-Дели объявлен комендантский час по выходным. Отели и банкетные залы спешно переоборудуют под госпитали.

События пандемии вошли в историю престижного фотоконкурса World Press Photo. Фотографией года признали этот снимок. Медсестра в Сан-Паулу обнимает 85-летнюю жительницу дома престарелых через специальную пленку с рукавами. Такие комнаты для объятий придумали, чтобы дать возможность постояльцам снова прикоснуться к своим родным и близким.