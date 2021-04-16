Лидер лондонского "Арсенала" заболел малярией

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг вернулся в команду из расположения сборной Габона больным. У футболиста выявлена малярия.

Обамеянг пропустил ответный матч с пражской "Славией" и не сможет выходить на поле в еще нескольких матчах. У Пьера-Эмерика выявлена малярия. Футболист провел несколько дней в больнице, а теперь проходит курс амбулаторного лечения, сообщает "Спорт сегодня".

В конце марта Обамеянг выезжал в Африку на матчи национальной сборной Габона. Именно в этот период произошло заражение малярией, которая передается через укус комара. Врачи смогли быстро поставить диагноз, и выздоровление футболиста идет согласно плану лечения.