Буффон может продолжить карьеру в "Аталанте"

"Аталанта" намерена предложить вратарю "Ювентуса" Джанлуиджи Буффону новый контракт. Сам 43-летний Буффон пока не определился со своим будущим.

Действующий контракт Буффона с "Ювентусом" истекает в июне. Сам голкипер пока не определился со своим будущим. Он может, как завершить карьеру, так и оказаться в другом клубе.

По информации "Спорт-Экспресс", "Аталанта" готова предложить чемпиону мира 2006 год годичный контракт. Буффону уготована участь дублера основного вратаря бергамасков Пьерлуиджи Голлини. Два года назад "Аталанта" уже пыталась заполучить Буффона два года назад, но тогда стороны не смогли договориться.

В текущем сезоне Джанлуиджи Буффон сыграл 11 встреч во всех турнирах. В этих матчах ветеран пропустил 6 мячей.