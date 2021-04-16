Заместитель мэра Москвы назвал сроки начала отключения горячей воды

В Москве плановые отключения горячей воды начнутся в с 11 мая.

Как сообщил РИА Новости заместитель мэра в правительстве столицы Петр Бирюков, ежегодные плановые отключения горячей воды проводятся после завершения отопительного сезона, в рамках подготовки к новому.

По словам Бирюкова, напомнил, что сейчас срок отключения горячей воды не превышает 10 дней.

Эта мера необходима для проведения гидравлических испытаний, позволяющих выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно их ликвидировать.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все профилактические работы на системах горячего водоснабжения в Москве должны быть завершены до 1 сентября.