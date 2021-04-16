В зоопарке лемуры устроили охоту на саранчу

В Московском зоопарке кошачьи лемуры вернулись в уличные вольеры. Их можно увидеть на Новой территории рядом с Домом приматов.

Лемуры преимущественно вегетарианцы, они питаются овощами, фруктами и другой растительной пищей. Но при этом могут съесть и саранчу.

Зоопарк на своей странице в Instagram опубликовал видео охоты лемуров на саранчу. Причем кажется, что им интереснее просто гоняться за насекомыми, чем их есть.

В природе лемуры живут на юге и юго-западе Мадагаскара. После выхода серии мультфильмов "Мадагаскар" многие стали заводить их дома. Но специалисты предупреждают, что этого ни в коем случае нельзя делать. Лемурам нужен специальный уход и питание, а кроме того, они очень социальные животные, и им нужна компания.