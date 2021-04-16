"Динамо" и "Краснодар" поспорят за шведского нападающего

Сразу два российских клуба – "Динамо" и "Краснодар" претендуют на футболиста польского "Леха" Микаэля Исхака. В текущем сезоне шведский нападающий забил 14 мячей в составе клуба из Познани.

По информации Sport 24, 28-летний Исхак попал в сафру интересов "Динамо". Конкуренцию бело-голубым может составить "Краснодар", который традиционно прибегает к услугам шведских легионеров. Кроме того, краснодарцы видят в Исхаке замену другому шведу – Маркусу Бергу, который покинет команду будущим летом.

Микаэль Исхак – швед ассирийского происхождения. В Швеции он выступал в клубе "Ассирийска". Однако большая часть карьеры Микаэля прошла за границей. Он играл за немецкие "Кельн" и "Нюрнберг", итальянские "Кротоне" и "Парму", а в настоящее время является игроком польского "Леха". На счету Исхака 4 матча и один гол в составе сборной Швеции