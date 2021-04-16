Пособие по безработице в России будут выдавать по новым правилам

Как получить пособие по безработице, сколько месяцев будут выплачивать и на какую сумму рассчитывать? Такими вопросами ежедневно задаются сотни тысяч российских граждан, оказавшихся без работы.

"Я военный пенсионер. Потерял работу. Будут ли платить пособие по безработице?" – спрашивает пользователь интернет-форума о юридической помощи.

"Я многодетная мама, ранее работала, но не официально. Можно ли мне встать на учет, чтобы получать пособие по безработице?" – задает вопрос еще одна посетительница форума.

Численность безработных на январь 2021 года в России, по данным Росстата, составила почти 4,5 миллиона человек. Это на 1,5 процента больше, чем годом ранее. Из них 2,5 миллиона официально зарегистрированных, значит, претендующих на пособие по безработице. Получить его могут граждане РФ старше 16 лет, которые не имеют работы, не обучаются в очной форме и не получают пенсию – страховую, накопительную или по старости.

Для начала необходимо собрать пакет документов: паспорт, трудовую книжку, СНИЛС, документы об образовании, и подать заявление в службу занятости. В течении 10 дней сотрудники центра должны найти подходящую работу. Если этого не происходит, на 11-й день вас признают безработным и примут решение о назначении выплат, сумма которых рассчитывается просто.

"Максимальный размер пособия – 12130 рублей, а минимальное – 1500 рублей, – рассказала адвокат Любовь Хохлова. – В первые три месяца выплачивается 75 процентов заработка, но не больше 12130 рублей. Следующие три месяца – 60 процентов утраченного оклада, но не более 5000 рублей".

Недавно условия по срокам получения максимального пособия по безработице в России изменились. Такие изменения действуют для некоторых категорий граждан.

"Категории безработных граждан, которые потеряли работу в результате ликвидации организации или сокращения персонала, определенный промежуток времени получали не пособие по безработице, а средний заработок от бывшего работодателя, – пояснил замдиректора департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда Ян Талбацкий. – После окончания этого периода они утрачивали право на пособие. Теперь после окончания этого периода у них появляется возможность получать и пособие по безработице".

В цифрах выглядит так: если человек потерял работу в связи с ликвидацией предприятия или сокращением штата, то в первые три месяца он будет получать среднюю зарплата по прошлому месту работы. С четвертого по шестой месяцы безработицы таким гражданам будет начисляться максимальный размер пособия, а затем – 60 процентов заработка, но не более 5 тысяч рублей.

Защитят новые правила выплаты пособий и оставшихся без работы беременных. Теперь максимальное пособие по безработице они смогут получать после выплат по беременности и родам.