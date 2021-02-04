Пособие по беременности: как рассчитать и оформить

Александра Воробьева из Волгограда на седьмом месяце беременности. К рождению первенца они с мужем готовятся со всей ответственностью: закупились литературой, подготовили комнату. Кроватка, стульчик для кормления, а еще пеленки, ползунки – расходы не маленькие. Благо, говорит, будущая мама, скоро будет подавать документы на получение пособия.

"Я считаю, что это пособие достаточно весомое, и в принципе покрывает все расходы, связанные с покупкой мебели и одежды для ребенка", – говорит будущая мама.

Получить пособие по беременности и родам имеют право все официально трудоустроенные женщины. Для этого необходимо подготовить заявление на отпуск по беременности и родам, взять листок нетрудоспособности (либо его номер – в случае, если больничный электронный) и обратиться к своему работодателю.

"Пособие выплачивает Фонд социального страхования. Ваш работодатель, так как мы теперь работаем по механизму прямых выплат с этого года по всей стране, нам пришлет реестр, необходимый для того, чтобы мы смогли перечислить пособие, – рассказала первый заместитель председателя Фонда социального страхования РФ Татьяна Лотоцкая. – Там будут содержаться необходимые данные для расчета и, соответственно, тот способ выплаты, который выберет женщина".

Рассчитать сумму выплат несложно. Она зависит от двух факторов. Первый – это длительность декретного отпуска.

"Продолжительность отпуска по беременности и родам составляет 140 дней. В случае если беременность многоплодная или роды осложненные, продолжительность отпуска по беременности и родам может быть увеличена до 156 и 194 дней", – напомнила адвокат Любовь Хохлова.

Второй фактор – это уровень зарплаты, которая была у работающей женщины в предыдущие два года. Например, если в декрет будущая мама уходит в 2021 году, то за основу следует брать заработок в 2020-м и 2019-м.

"Этот заработок суммируется, делится на 730 – количество дней в этих годах. Высчитывается ваш средний дневной заработок, который потом умножается на то самое количество дней отпуска по беременности и родам", – разъяснила Лотоцкая.

Так, максимальная сумма выплат при одноплодной беременности в 2021 году составляет 340 795 рублей. При осложненных родах – почти 380, при многоплодной беременности – чуть больше 472 тысяч рублей. Минимальные размеры пособия – почти 59 тысяч при одноплодной беременности, 65,5 – при осложненных родах и 81,5 – при многоплодной.

Минимальное пособие выплачивается неработающим женщинам – например, уволенным с места работы в связи с ликвидацией организации или студенткам. Рассчитывается оно исходя из суммы минимального размера оплаты труда, который в 2021 году составляет 12792 рубля.