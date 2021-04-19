Поддержка семей с детьми: какие выплаты положены родителям в 2021 году

С появлением маленькой Софии ее мама стала серьезнее относится к тратам. Альбина Щербенева ведет домашнюю бухгалтерию и старается немного откладывать – формирует заначку на будущее. Учитывает все: зарплаты членов семьи и детские выплаты от государства. Последние стали неплохим подспорьем для семейного бюджета. Каждый месяц женщина получает 16 тысяч рублей, около 5 тысяч уходит на пюре для дочери, примерно столько же на средства гигиены. Остальное – в копилку.

"Мы копим на будущее нашего ребенка, чтобы когда она подрастет у нее уже был какой-то первоначальный капитал. А так, если нужно, мы по необходимости… например, купили коляску", – рассказывает Щербенева.

Ежемесячные выплаты на содержание ребенка в возрасте до 3 лет – часть национального проекта "Демография". В прошлом году такие пособия получили больше 1 миллиона семей.

"Выплата на первого ребенка финансируется за счет федерального бюджета и предназначена для семей, имеющих низкие доходы – ниже двух прожиточных минимумов на человека", – пояснила министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова.

Раньше этот порог был выше – выплаты могли получать лишь семьи, где на одного человека приходилось менее полутора прожиточных минимумов. В рамках нацпроекта "Демография" на ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка 2020 году было направлено более 130 миллиардов. В этом году в бюджете заложено уже почти 160 миллиардов. Кроме того, увеличена и сумма, заложенная на выплаты многодетным семьям. На данный момент такие пособия предусмотрены в 78 регионах нашей страны.

Суммы пособий на содержание третьего и последующих детей зависят от уровня жизни региона и установленного прожиточного минимума. Так, в Республике Бурятия многодетные родители получают 12968 рублей.

"Я подавала заявку через МФЦ, для этого я собрала пакет документов, справку о составе семьи, также на работе муж и я взяли справки о доходах. Были предоставлены нами также все свидетельства о рождении", – рассказала многодетная мама Надежда Федорова.

Помимо выплат, финансируемых из государственной казны, есть и региональные инициативы. В Тверской области многодетным семьям, воспитывающим пятерых и более детей, предоставляют средства на покупку большого автомобиля.

Согласно правилам, чтобы принять участие в программе родители должны быть зарегистрированы в Тверской области несколько лет, иметь водительские удостоверения соответствующей категории. Кстати, помимо средств на приобретение машины власти также оплачивают страховку в первые пять лет ее эксплуатации.

"В целях реализации национального проекта мы создали министерство семейной политики. Это министерство имеет подведомственные учреждения на территории области. У нас в регионе более пятидесяти мер поддержки, которые оказывают помощь многодетным", – отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В каждом из уголков страны существуют свои программы, дополнительные меры поддержки семей с детьми. В Республике Татарстан это единовременные выплаты для молодых мам, проживающих в селах. В Твери, в Самаре и в Москве в роддомах вручают подарочные наборы для малышей. Для того, чтобы узнать какие субсидии и льготы в рамках национального проекта доступны в конкретной области, родителям необходимо обратиться в региональное министерство труда и социальной защиты или ознакомиться с информацией на сайте ведомства.