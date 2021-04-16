Тбилисский налетчик отпустил одну заложницу

Совершивший вооруженный налет на банк в Тбилиси удерживает в заложника по меньшей мере четырех человек, одну женщину он отпустил, сообщает телекомпания "Рустави 2".

Нападению утром 16 апреля подвергся офис Банка Грузии в районе Авлабари, расположенный в непосредственной близости от выхода с одноименной станции метро. Станция в настоящее время закрыта на вход и выход, а само здание, где находится финансовая организация, оцеплено.

Первоначально в заложниках у злоумышленника оказались пять человек, однако после непродолжительных переговоров с полицейскими он отпустил одну женщину. Сейчас в помещении, помимо грабителя, остаются трое сотрудников банка и охранник

О требованиях, которые выдвигает вооруженный налетчик, ничего не сообщается.