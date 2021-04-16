Взявший заложников в Тбилиси налетчик сложил оружие

Совершивший вооруженный налет на банк в Тбилиси после двухчасовых переговоров отпустил заложников и сложил оружие, сообщил глава тбилисского управления полиции Грузии Шалва Бедоидзе, который и вел диалог со злоумышленником.

Полицейская операция проходила в подразделении Банка Грузии рядом со станцией метро "Авлабари", которая в целях безопасности была закрыта для пассажиров. Первоначально вооруженный мужчина взял в заложники пять человек, затем отпустил одну женщину, следом – троих мужчин.

О требованиях вооруженного пистолетом подозреваемого ничего не сообщалось. После разговора с Бедоидзе он сдался, в настоящее время его везут на допрос.