Водка от российских ученых: эйфория и слабое похмелье

Новосибирские ученые запатентовали способ производства водки, позволяющий снизить на 18-20% ее токсическое и постинтоксикационное действие, в народе называемое похмельем.

В поясняющих документах к патенту говорится, что при употреблении напитка полностью сохраняется его эйфорический эффект, при этом на 20-33% уменьшается скорость формирования алкогольной зависимости, передает РИА Новости.

Исследователи совместно с учеными из Якутска и новосибирских институтов смогли получать беспохмельную водку, благодаря ягелю, который выступает как сорбент.

Как рассказал один из авторов метода, председатель совета директоров компании "Доминанта" Николай Баранов, для получения напитка в сорокаградусную водно-этанольную смесь вводят специальный экстракт лишайника в соотношении от 1:150 до 1:200.

Баранов при этом отметил, что беспохмельной водки, конечно, не бывает и прием алкоголя всегда является отравлением организма, но люди все равно его пьют и в связи с этим уменьшающие токсичность компоненты продолжают разрабатываться и применяться.