Защитник "Ромы" стал жертвой грабителей

Защитник "Ромы" и сборной Англии Крис Смоллинг пострадал от действий злоумышленников. Грабители, угрожая пистолетами, заставили Криса отдать деньги и драгоценности.

В римскую квартиру Криса Смоллинга проникли трое неизвестных. Угрожая пистолетами самому англичанину, его жене и двухлетнему сыну, бандиты заставили Смоллинга открыть сейф и отдать деньги и драгоценности. Сумма ущерба пока неизвестна.

Крис Смоллинг – не единственный представитель "Ромы", пострадавший от преступников. В ноябре от действий злоумышленников пострадал тренер римлян Паулу Фонсека.