Украина попросила Китай помочь с Россией

После консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел Украины и Китая Евгения Енина и Ле Юйчэна в МИД Украины сообщили, что Киев надеется на присоединение Китая к процессу "сдерживания российской агрессии".

Ле Юйчэн заверил в поддержке КНР независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины и выразил уверенность в разрешении конфликтов мирным путем, передает РИА Новости.

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин выразил благодарность правительству КНР за поставку на Украину первой партии вакцины CoronaVac от COVID-19 в марте. Стороны отметили готовность к долгосрочному сотрудничеству в этой сфере.

Как известно, в последнее время страны Запада беспокоит передвижение войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины.

В Вашингтоне заявили об усилении "агрессивных действий" со стороны России на Украине.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.

Он заверил, что это никому не угрожает и не должно никого волновать.

Власти РФ неоднократно подчеркивали, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в преодолении Киевом политического и экономического кризиса.