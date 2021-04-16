Российские военные испытали камеру, видящую сквозь камуфляж и снег

Новейшая российская инфракрасная SWIR-камера, разработанная холдингом "Швабе", прошла испытания в экстремальных погодных условиях. Военные брали ее в 18-дневную экспедицию на Новую Землю, сообщает госкорпорация "Ростех".

Камера отличается высокой надежностью. Корпус не только прочный, но и герметичный – не пропускает ни воду, ни пыль. Кроме того, прибор позволяет обнаруживать замаскированные объекты, лазерное излучение, вспышки от выстрелов и многое другое.

Новинка должна понравиться российским военным, уверены разработчики.

Ранее российские разработчики из ЦНИИ "Циклон" представили оптико-электронный комплекс наблюдения "Сыч", который работает как в обычном диапазоне, так и в тепловизионном. Он способен увидеть легковой автомобиль за 4 километра, а человека – за 3 километра.