Против главы комитета Ставрополья по госзакупкам могут завести еще одно уголовное дело

Прокуратурой Ставрополья был выявлен ещё один факт нарушения закона председателем краевого комитета по государственным закупкам Александром Абалешевым. Об этом сообщает ГТРК "Ставрополье" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Абалешев подозревается в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности и нарушении требований закона о контрактной системе.

Ранее было установлено, что чиновник требовал у представителей различных компаний, которые победили в аукционе на выполнение подрядных работ по строительству нового корпуса детской больницы, прислать отказ от заключения контракта на постройку.

Аукционная комиссия не раз признавала заявки строительной компании несоответствующими требованиям действующего законодательства. При этом Федеральная антимонопольная служба считала данные факты не отвечающими действительности, а действия комиссии – незаконными.

Результатом действий Абалешева стал срыв графика строительства нового объекта. Выделенные средства в рамках национального проекта оказались не освоены. В январе 2020 года госконтракт с компанией-подрядчиком был расторгнут.

Осведомлённый источник сообщил ГТРК "Ставрополье", что в следственный отдел Промышленного района краевого управления СКР поступило постановление прокурора с требованием о возбуждении ещё одного уголовного дела против Абалешева. Теперь – по статье "Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности".

Напомним, что ранее правительство Ставропольского края было отправлено в отставку. Также губернатор региона Владимир Владимиров сообщил о начале антикоррупционной проверки.