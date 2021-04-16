Умер олимпийский чемпион по дзюдо Сергей Новиков

В Москве на 72-м году жизни скончался известный советский дзюдоист, олимпийский чемпион Сергей Новиков. Помимо дзюдо Сергей Петрович успешно выступал в самбо.

Сергей Новиков начинал, как самбист. Дважды побеждал в чемпионатах СССР, становился чемпионом Европы. Затем Новиков перешел в дзюдо, трижды выигрывал чемпионат Европы и в 1976 году стал олимпийским чемпионом в весовой категории свыше 93 кг.

После завершения карьеры Сергей Петрович основал новую дисциплину – "русский бой" (Unifight), включивший в себя элементы других единоборств. Новиков возглавлял Международную и Всероссийскую федерации Unifight.