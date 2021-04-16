На Ставрополье лжежених вместе с братом похитил невесту

На Ставрополье двое мужчин похитили в Нефтекумске девушку и удерживали ее в городе Благодарный. Об этом сообщает ГТРК "Ставрополье" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Два брата выманили девушку из офиса, в котором она работала, насильно посадили в автомобиль и увезли в другой город к своим родственникам. Девушка должна была стать невестой для одного из братьев.

Правоохранители в течение нескольких часов освободили девушку, как позднее выяснилось, похищенная не собиралась выходить замуж за предполагаемого жениха.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по факту похищения человека, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Уголовное дело о похищении в Нефтекумске девушки направлено в суд.