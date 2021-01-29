Мужчина похитил несовершеннолетнюю, чьи родители не разрешили на ней жениться

Житель Сахалина, переехавший в Якутию, попытался устроить свою личную жизнь с помощью похищения, но в итоге оказался в полиции, об этом в пятницу, 29 января, сообщили в МВД России.

По данным ведомства, накануне утром 21-летний мужчина похитил 17-летнюю возлюбленную, усадив ее в автомобиль и доставив на съемную квартиру.

Мать девушки обратилась за помощью к правоохранителям. Она рассказала, что ее дочь вышла в магазин и не вернулась, и поведала, что недавно к ее ребенку сватался ухажер, однако он получил отказ по той причине, что потенциальной невесте еще не исполнилось 18 лет.

Стражи порядка оперативно вычислили место, где находился похититель и несовершеннолетняя, после чего ее доставили домой, а подозреваемый, успевший оказать неповиновение полицейским, отправился давать показания.

Задержанный уверяет, что описываемые события не имели никакой криминальной подоплеки и все происходило по взаимному согласию. Тем не менее, в настоящее время по факту похищения проводится доследственная проверка.