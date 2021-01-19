В Бурятии вооруженный незнакомец похитили у отца трехлетнюю дочь

К преступлению может быть причастна мама девочки, с которой мужчина находится в разводе.

Житель Хоринского района обратился в полицию 18 января. Мужчина рассказал, что к нему домой пришел неизвестный с пистолетом. Угрожая убийством, злоумышленник забрал 3-летнюю дочь потерпевшего и уехал с ней на машине в неизвестном направлении.

Инспекторы ГИБДД остановили по ориентировке автомобиль, направляющийся в Улан-Удэ, и обнаружили в салоне самого злоумышленника, похищенную девочку и ее маму. Ранее судимый 39-летний гражданин был задержан, у него изъяли пневматический пистолет, который скорее всего и был орудием преступления. Девочку вернули отцу.

На допросе подозреваемый подробно рассказал об обстоятельствах происшествия. По данным следствия, ребенок после развода родителей остался жить с отцом, а ее мать уехала на постоянное место жительства в другой регион. Позже женщина обратилась в суд с заявлением об определении места жительства дочери вместе с ней. Но решения суда не дождалась.

Вместе с новым приятелем мама девочки вернулась в Бурятию. На такси они вместе приехали к дому бывшего супруга женщины. Мать осталась в автомобиле, а ее вооруженный кавалер зашел домой к отцу девочки и похитил ребенка.

Следственными органами по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Похищение несовершеннолетнего, совершенное с применением оружия".

В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Будет ли привлечена к ответственности мама похищенной девочки, пока не сообщается.