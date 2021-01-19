19 января 2021 11:00

Появилось видео допроса мужчины, похитившего трехлетнего ребенка

СУ СК России по Республике Бурятия

СУ СК России по Республике Бурятия
ВКонтакте

СУ СК России по Республике Бурятия
СУ СК России по Республике Бурятия

Следственный комитет обнародовал кадры допроса ранее судимого 39-летнего мужчины, подозреваемого в похищении трехлетнего ребенка в Бурятии.

Известно, что накануне, 18 января, злоумышленник пришел к отцу ребенка, который остался жить с ним после развода с супругой, и, угрожая пистолетом, забрал девочку.

Родитель обратился в полицию и через некоторое время сотрудники вневедомственной охраны перехватили машину, на которой везли похищенную. У предполагаемого злоумышленника было изъято орудие преступления.

Как выяснилось, мать девочки решила украсть дочь и воспользовалась помощью своего приятеля.

"На такси они приехали к дому, где находилась девочка. Мать осталась в автомобиле, а ее друг зашел внутрь, где, применяя пневматический пистолет и угрожая отцу девочки убийством, похитил ребенка из дома", – отметили в ведомстве.

В настоящее время следствие планирует ходатайствовать перед судом о заключении задержанного мужчины под стражу. Приняты ли какие-то меры в отношении его сообщницы – пока не уточняется.

Уже установлено, что женщина хотела вернуть ребенка через суд, но не стала дожидаться его решения и попыталась самостоятельно воссоединиться с дочерью.

происшествия семья ребенок похищение Бурятия новости криминал