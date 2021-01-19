Появилось видео допроса мужчины, похитившего трехлетнего ребенка

Следственный комитет обнародовал кадры допроса ранее судимого 39-летнего мужчины, подозреваемого в похищении трехлетнего ребенка в Бурятии.

Известно, что накануне, 18 января, злоумышленник пришел к отцу ребенка, который остался жить с ним после развода с супругой, и, угрожая пистолетом, забрал девочку.

Родитель обратился в полицию и через некоторое время сотрудники вневедомственной охраны перехватили машину, на которой везли похищенную. У предполагаемого злоумышленника было изъято орудие преступления.

Как выяснилось, мать девочки решила украсть дочь и воспользовалась помощью своего приятеля.

"На такси они приехали к дому, где находилась девочка. Мать осталась в автомобиле, а ее друг зашел внутрь, где, применяя пневматический пистолет и угрожая отцу девочки убийством, похитил ребенка из дома", – отметили в ведомстве.

В настоящее время следствие планирует ходатайствовать перед судом о заключении задержанного мужчины под стражу. Приняты ли какие-то меры в отношении его сообщницы – пока не уточняется.

Уже установлено, что женщина хотела вернуть ребенка через суд, но не стала дожидаться его решения и попыталась самостоятельно воссоединиться с дочерью.