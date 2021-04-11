Петербургский подросток украл пистолеты отца своей приятельницы

Юный житель Санкт-Петербурга ограбил квартиру отца своей 13-летней знакомой, об этом в воскресенье, 11 апреля, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По версии правоохранителей, 15-летний подросток наведался в гости к подруге, чей отец работает охранником, и забрал из жилища три родительских пневматических пистолета и муляж гранаты.

Отмечается, что преступление было совершено с применением физической силы. После ограбления молодой человек потребовал у девочки дать ему сумку для того, чтобы унести добычу, и скрылся.

В настоящее время стражам порядка пока не удалось найти и задержать налетчика.