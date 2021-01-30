В Петербурге задержан серийный вор-альпинист. Видео

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в совершении серии краж в Санкт-Петербурге, об этом в субботу, 30 января, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По версии стражей порядка, 38-летний ранее судимый рецидивист, находившийся в федеральном розыске, забирался в жилища с помощью альпинистского сооружения. Таким способом он совершил полтора десятка преступлений.

"Во всех случаях форточник проникал в квартиры через окно, забираясь по многоэтажным домам с альпинистским снаряжением и взламывая стеклопакеты. Квартиры находились на совершенно разных этажах, вплоть до семнадцатого", – отметили в ведомстве.

Установлено, что преступник мог совершить сразу несколько краж подряд в одном и том же доме за один день.

Как выяснилось, своей криминальной деятельностью злоумышленник "заработал" около 20 миллионов рублей – среди его добычи оказались крупные суммы в рублях и иностранной валюте, украшения, часы, портативная техника, которую он сумел унести с собой, и даже травматический пистолет.

Сейчас подозреваемый стал фигурантом уголовного дела по статье о краже и заключен под стражу.