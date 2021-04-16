Годовалый ребенок выжил после падения с седьмого этажа

Утром в пятницу, 16 апреля, на улице Ростовской в Воронеже произошло ЧП с участием годовалого ребенка.

Как сообщают местные СМИ, малыш из многодетной семьи остался под присмотром своей старшей сестры. По предварительным данным, 12-летняя девочка не уследила за братом, и он выпал из квартиры на седьмом этаже.

Утверждается, что ребенок добрался до окна, облокотился на москитную сетку, которая не выдержала его.

Известно, что пострадавший выжил и был госпитализирован, за его жизнь борются врачи.

В настоящее время все обстоятельства трагического случая устанавливают сотрудники правоохранительных органов.