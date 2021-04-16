С 14 мая для россиян открывается Греция, но с условием

С середины мая Греция открывает границы для россиян. Об этом сообщил министр туризма республики Харис Теохарис.

С 14 мая Россия окажется в числе тех немногих стран, гражданам которых разрешен въезд в Грецию. При этом есть условия. Туристам необходимо предъявить сертификат о вакцинации или же справку с отрицательным тестом на коронавирус.

Министр туризма обратил внимание на то, что Греция признает российскую вакцину от COVID-19 "Спутник V", потому проблем с въездом в страну с подобным сертификатом не будет. Кроме того, туристам не нужно соблюдать карантин, сообщает "Интерфакс". Также путешественники смогут без ограничений, свободно перемещаться по стране.

Ранее глава греческого МИДа говорил о том, что республика с мая готовится целиком снять ограничения для российских туристов.

В конце марта сообщалось, что Греция может присоединиться к производству "Спутника V".