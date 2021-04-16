МИД Литвы вручил российскому послу ноту с неодобрением

Министерство иностранных дел Литвы вызвало российского посла Алексея Исакова и вручило ему ноту. Прибалтийское государство выразило неодобрение внешней политикой РФ. Также в Вильнюс указал на нарушение прав человека, сообщает агентство ТАСС.

Ранее Россия призвала освободить российского гражданина Юрия Меля. В 2014 году его арестовали литовские правоохранительные органы и обвинили в военных преступлениях, которые он якобы совершил в 1991 году.

Меля приговорили к 7 годам тюрьмы, однако литовская прокуратура решила, что наказание слишком мягкое. Поэтому 31 марта россиянину дали еще 3 года.