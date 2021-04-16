Новый вид улиток назвали в честь Новака Джоковича

Черногорские биологи открыли новый вид улиток. Моллюски были названы в честь сербского теннисиста Новака Джоковича.

Йозеф Грего и Владимир Пешич обнаружили и описали проживающий в Черногории вид улиток. На правах первооткрывателей они присвоили своему открытие имя первой ракетки мира Новака Джоковича Travunijana djokovici, сообщает "Спорт-Экспресс".

Брюхоногие тезки сербского теннисиста пока обнаружены только на территории Черногории. Улитки живут в подземных водоемах в пресной или слегка солоноватой воде.