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"Большой шлем" тенниса 1 час назад

16 апреля 2021 17:55

Новый вид улиток назвали в честь Новака Джоковича

uniortennis.ru

Черногорские биологи открыли новый вид улиток. Моллюски были названы в честь сербского теннисиста Новака Джоковича.

Йозеф Грего и Владимир Пешич обнаружили и описали проживающий в Черногории вид улиток. На правах первооткрывателей они присвоили своему открытие имя первой ракетки мира Новака Джоковича Travunijana djokovici, сообщает "Спорт-Экспресс".

Брюхоногие тезки сербского теннисиста пока обнаружены только на территории Черногории. Улитки живут в подземных водоемах в пресной или слегка солоноватой воде.

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