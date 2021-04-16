Четверо детей пострадали от взрыва печной трубы под Красноярском

В одном из частных домов села Кибитень печная труба в доме разрушилась, когда в помещении находились дети. Одну из пострадавших госпитализировали. О происшествии сообщает ТАСС, ссылаясь на региональные экстренные службы.

Взрыв в жилом доме произошел вечером, 16 апреля. В результате происшествия пострадали четыре ребенка, находившиеся в комнате. Троим из них после осмотра медиками было назначено амбулаторное лечение. Девочку 15 лет, которая получила ожоги рук и лица, госпитализировали.

Как сообщает агентство, семья, в которой воспитываются пострадавшие дети, благополучная. Родители в момент происшествия находились на работе. Причины взрыва трубы выясняются.