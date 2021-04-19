Взрыв газа под Нижним: информация о погибших не подтвердилась

На месте ЧП в селе Маргуша, где 19 апреля в результате взрыва газа обрушились четыре квартиры и произошел пожар, работают бригады регионального центра медицины катастроф, об этом сообщает пресс-служба губернатора региона Глеба Никитина. Из под завалов достали живым грудного младенца.

После взрыва в жилом доме, который, по предварительным данным, произошел из-за неисправности оборудования и утечки газа, в здании начался пожар на площади 1200 квадратных метров и произошло обрушение конструкций. Жильцов дома эвакуировали. По поручению губернатора Нижегородской области подготовлен вертолет санавиации на случай, если возникнет необходимость перевозки пострадавших в медучреждения.

По данным заместителя губернатора Давида Мелик-Гусейнова, который находится на месте ЧП, среди пострадавших один человек получил ожог лица и правого плеча, а также черепно-мозговую травму, второй госпитализирован с переломом позвоночника и ребер в травмоцентр Арзамаса, третий пострадавший — предварительно с переломом позвоночника — госпитализирован в Дальнеконстантиновскую ЦРБ. Состояние остальных жильцов оценивают врачи бригад скорой помощи.

По информации ТАСС, в результате происшествия пострадали четверо детей и четверо взрослых. Информация о погибших не подтвердилась. Из под завалов достали живой девочку, возраст которой 2,5 месяца. РИА Новости сообщают, что до сих пор остается неизвестна судьба одного ребенка. На месте ЧП продолжают работать экстренные службы, медики и следователи. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".