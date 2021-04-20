Под завалами взорвавшегося дома нашли тело ребенка

В Нижегородской области продолжается спасательная операция после взрыва газа в селе Маргуша. Судьба одного грудного ребенка до последнего момента оставалась неизвестной. К сожалению, младенец погиб. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на региональное МЧС.

Пожарные потушили огонь в доме, который был частично разрушен взрывом газа вечером, 19 апреля. В спасательной операции, которая проводилась в селе Маргуша Нижегородской области, было задействовано 237 человек и 50 единиц техники. На месте ЧП региональные власти развернули оперативный штаб.

Для жильцов разрушенного дома развернули пункт временного размещения в местном Доме культуры, но многие из них отправились ночевать к родственникам.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа из-за неисправного оборудования. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подчиненным докладывать об обстоятельствах произошедшего, первоначальных следственных действиях и оперативно принять необходимые меры для установления причин ЧП.

Из трехэтажного здания 2015 года постройки, в котором от взрыва пострадало минимум четыре квартиры на втором и третьем этажах (всего около 1300 квадратных метров), эвакуировали 31 человека.

Семь человек, в том числе и девочка возрастом 2,5 месяца, были госпитализированы. Состояние грудного ребенка оценивается, как средней степени тяжести. Еще один ребенок был доставлен в больницу, но травм у него не обнаружили. Позже стало известно, что один ребенок 2021 года рождения погиб под завалами. Его тело извлекли из-под обломков дома спасатели.

В пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области сообщили, что пострадавшим выплатят от 10 до 100 тысяч рублей. В случае, если спасатели обнаружат на месте погибших, родственникам выплатят 200 тысяч рублей.