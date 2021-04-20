Взрыв газа в селе Маргуша: пострадавшие рассказали подробности ЧП

В результате взрыва в Дальнеконстантиновском районе Нижнего Новгорода погиб новорожденный ребёнок. По факту трагедии возбуждено уголовное дело, об этом сообщила ГТРК "Нижний Новгород".

О подробностях ЧП рассказали местные жители. Так, выяснилось, что информация о взрыве в доме №15 по улице Новосёлова в посёлке Маргуша поступила на пульт дежурного спасательных служб вчера, поздно вечером.

Выяснилось, что в доме рухнули перекрытия между этажами, в здании начался пожар. Под завалами оказались люди.

"Услышали хлопок. Там наверху закричали. У меня муж побежал наверх – на третий этаж. Вытащил саму мать – у которой ребёнок погиб. А мне девочку отдали из другого подъезда и я с ней сидела", – рассказала жительница дома Лариса Бурова.

Поисковая операция шла до самого утра. Среди пострадавших – четверо детей. На данный момент они госпитализированы с различными травмами. Также среди завалов нашли тело трёхмесячного ребёнка.

"Нас народу много. Просто остальные члены семьи находились на дне рождения у племянника. В это время был дома только я, папа, моя жена и сын трёхмесячный. Я чудом выжил... Пошёл просто покурить. Вот, только покурил, хотел подняться домой – и в это время взрыв", – сказал отец ребёнка, погибшего при взрыве, Андрей Бирюков.

Начальник ГУ МЧС по Нижегородской области Валерий Синьков отметил, что на месте ЧП были задействованы более 250 человек и больше 50 машин различной квалификации и назначения, около 25 единиц техники и почти 170 человек от подразделений МЧС России.

По предварительным данным, в доме взорвался бытовой газ. Трехэтажный дом – 2015 года постройки. Газ в него провели только минувшей осенью.

Замгубернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов пообещал, что собственникам разрушенного жилья окажут всю необходимую помощь.

"Жители сегодня обеспечены пунктом временного содержания, находятся у родных и близких. Пункт готов, питание готово, проблем с размещением жителей нет", – заметил он.

Добавим, что из дома были эвакуированы около 30 жителей. Всего было эвакуировано больше 30 жителей дома.

Во вторник по пострадавшему дому должна состояться строительная экспертиза.

Ранее стало известно, что после инцидента были задержаны два сотрудника эксплуатационной газовой службы. Они проходят подозреваемыми по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли за собой причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека.

За несколько часов до трагедии, как утверждают местные жители, сотрудники Дальнеконстантиновской районной эксплуатационной газовой службы проводили осмотр дома 2015 года постройки после жалобы на устойчивый запах газа. Они сообщили, что специалисты попали не во все квартиры дома, однако дожидаться владельцев не стали, перекрыли подачу голубого топлива в квартиру и уехали.