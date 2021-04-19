Взрыв газа в нижегородском селе разрушил четыре квартиры

По предварительной информации, в жилом доме, разрушенном взрывом газа в Нижегородской области, может находится как минимум еще один человек, возможно, это ребенок. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию экстренных служб.

Сигнал о взрыве газа в нижегородском селе Маргуша на улице Новоселова поступил в 20:43. Экстренные службы приступили к ликвидации пожара, который возник после взрыва в жилом доме.

В результате происшествия разрушено четыре квартиры в трехэтажном жилом доме. По предварительным данным агентства РИА Новости, в результате происшествия погиб ребенок и пострадали двое взрослых. "Интерфакс" сообщает о троих погибших в квартире на третьем этаже, в которой предположительно находился эпицентр взрыва. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

По некоторым данным, под завалами может находится еще один ребенок. Его состояние пока неизвестно.

На место происшествия в Дальнеконстантиновский район выехали сотрудники следственных органов Нижегородской области. По предварительным данным, причиной происшествия могла быть утечка газа из-за неисправности оборудования.