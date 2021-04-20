Кто ответит за гибель ребенка: подробности взрыва дома на Нижегородчине

В Нижегородской области спасатели завершили разбор завалов жилого дома в поселке Маргуша. Там после взрыва газа обрушились квартиры на двух верхних этажах. Хотя сотрудники МЧС приехали быстро, к сожалению, не удалось спасти трехмесячного ребенка. Под наблюдением врачей сейчас еще двое детей и трое взрослых. И следователи теперь задают вопросы сотрудникам газовой службы, которые обслуживали этот дом.

Куски металлочерепицы угрожающе нависают – от крыши практически ничего не осталось, как и от стен на верхнем этаже. Дом в центре села Маргуша сейчас оцеплен оперативными службами.

Разбор перекрытий временно приостановлен – в доме сейчас работает экспертная группа, которая должна оценить степень повреждения несущих конструкций. Но, с большой долей вероятности, здание восстановлению не подлежит. Третий этаж второго подъезда разрушен полностью, второй сильно поврежден.

Взрыв газовоздушной смеси произошел в одной из квартир накануне вечером. В результате произошло обрушение перекрытий двух этажей и крыши – в доме начался пожар. Общая площадь возгорания составила 1200 квадратных метров.

Всю ночь на месте работали сотрудники МЧС. Там, где удавалось сбить пламя, вели поисковые работы. Под утро из-под завалов извлекли тело погибшего мальчика. Ему было всего несколько месяцев.

"Остальные члены семьи находились на дне рождения у племянника. В это время был дома только я, папа, моя жена и сын трёхмесячный. Я чудом... Пошёл просто покурить. Вот, только покурил, хотел подняться домой – и в это время взрыв", – рассказал Андрей Бирюков, отец погибшего ребёнка.

Пострадало четверо взрослых и двое детей. Они находились в квартире, расположенной прямо под эпицентром взрыва. 9-летний мальчик своим телом накрыл маленькую сестренку, чем, собственно, ее и спас. Сейчас двухмесячная малышка и ее брат вместе с мамой находятся в больнице.

"У детей – легкие черепно-мозговые травмы и множественные царапины лица, туловища, конечностей. Состояние детей – средней тяжести, стабильное", – сообщил Дмитрий Кирин, исполняющий обязанности заведующего нейрохирургическим отделением Нижегородской областной детской клинической больницы.

По факту взрыва в жилом доме села Маргуша Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека".

"По подозрению в совершении данного преступления задержаны двое сотрудников Дальнеконстантиновской районной эксплуатационной газовой службы, которые 19 апреля 2021 года выполняли работы по обслуживанию данного дома", – сообщила Юлия Склярова, старший помощник руководителя следственного управления СКР по Нижегородской области по взаимодействию со СМИ.

Трехэтажный дом в селе Маргуша – 2015 года постройки. Он был газифицирован лишь полгода назад. Здесь проживали 44 человека, 12 из них – дети.

Сейчас в Дальнеконстантиновском районе развернуто два пункта временного пребывания, но никто жильцов туда не обратился – все расселились по родственникам.

В ближайшее время властями региона будет решаться вопрос о предоставлении им жилья.