Двух газовщиков задержали после взрыва в доме под Нижним Новгородом

Двух сотрудников эксплуатационной газовой службы задержали после взрыва в жилом доме в нижегородском селе Маргуша, сообщили в региональном управлении СКР. Они проходят подозреваемыми по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли за собой причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека.

За несколько часов до трагедии, как утверждают местные жители, сотрудники Дальнеконстантиновской районной эксплуатационной газовой службы проводили осмотр дома 2015 года постройки после жалобы на устойчивый запах газа. По предварительным данным, они попали не во все квартиры трехэтажки, однако дожидаться владельцев не стали и уехали.

Взрыв прогремел в районе 22 часов вечера в квартире на третьем этаже, после чего здание охватил пожар. Частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей, под их обломками во время спасательной операции обнаружили тело трехмесячного ребенка. В больницу попали пять человек, в том числе девочка двух с половиной месяцев от роду.

Поврежденный взрывом дом был подключен к газу около года назад, с тех пор жильцы периодически жаловались на подозрительный запах.