"Спартак" ведет переговоры с бывшим тренером "Бенфики"

Бывший тренер "Бенфики" Руй Витория может влетом возглавить московский "Спартак". В настоящее время 51-летний португалец не связан контрактом ни с одним клубом.

"Спорт-Экспресс" со ссылкой на португальское издание O Jogo сообщил, что "Спартак" ведет переговоры с Руем Виторией. В конце 2020 года португальский тренер покинул саудовский "Ан-Наср" и открыт для предложений.

Наибольшую известность Руй Витория приобрел во время работы с "Бенфикой", которую он тренировал с 2015 по 2019 годы. За это время выигрывал с "орлами" чемпионат и Суперкубок Португалии.