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Футбол России 1 час назад

16 апреля 2021 21:01

"Спартак" ведет переговоры с бывшим тренером "Бенфики"

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Бывший тренер "Бенфики" Руй Витория может влетом возглавить московский "Спартак". В настоящее время 51-летний португалец не связан контрактом ни с одним клубом.

"Спорт-Экспресс" со ссылкой на португальское издание O Jogo сообщил, что "Спартак" ведет переговоры с Руем Виторией. В конце 2020 года португальский тренер покинул саудовский "Ан-Наср" и открыт для предложений.

Наибольшую известность Руй Витория приобрел во время работы с "Бенфикой", которую он тренировал с 2015 по 2019 годы. За это время выигрывал с "орлами" чемпионат и Суперкубок Португалии.

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