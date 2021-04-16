Женщину, изнасиловавшую и убившую знакомого, посадят на 15 лет

В Челябинске 16 апреля вынесли приговор местной жительнице, признанной виновной по двум тяжким уголовным статьям. Об окончании следствия и вынесенном решении суда сообщают региональные следственные органы.

Застолье, устроенное осужденной и ее знакомым 7 января 2020 года, закончилось печально для обоих. Пара распивала спиртное в квартире одного из домов Челябинска. В какой-то момент между мужчиной и женщиной возник конфликт, в котором дама одержала верх. Она избила потерпевшего, изнасиловала его, а затем надела на голову мужчины полиэтиленовый пакет. Несчастный скончался от асфиксии.

Осужденная признана виновной в совершении убийства и насильственных действий сексуального характера. По приговору суда 32-летней женщине предстоит провести 15 лет в исправительной колонии общего режима.