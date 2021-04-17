Никита Мазепин: надеюсь прогрессировать по ходу уикенда

Никита Мазепин подвел итоги командной работы в первый день Гран-при Эмилии-Романьи, где российский пилот формулической команды Haas выступил не слишком успешно с точи зрения спортивных результатов. Однако, гонщик сегодня думает не только об этом.

"В целом это был вполне позитивный день – я многое узнал о работе своей машины, – цитирует Мазепина официальный сайт Haas. – Я надеюсь, что сделал еще один хороший шаг вперед в работе с командой с точки зрения понимания того, что именно мне хочется получить от болида".

Россиянин считает, что хорошо потренировал квалификацию: "Можете не поверить, но я доволен. Да, в первой практике я допустил ошибку, после которой возврата назад уже не было, но в целом она прошла хорошо".

"Я стараюсь выкладываться на полную, не оставлять что-то про запас. Отправляясь спать, я не хочу думать о том, что мог показать что-то большее. Конечно, при этом нужно найти оптимальный баланс, чего мы пока не смогли сделать. Но я думаю, что у нас есть время. И я надеюсь прогрессировать по ходу уикенда", – сказал Мазепин.