Гран-при Эмилии-Романьи. Мазепин стал 18-м в первой практике

На втором этапе "Формулы-" Гран-при Эмилии-Романьи состоялась первая свободная практика. Российский гонщик команды Haas Никита Мазепин показ 18-й результат.

Лучший результат у финна Валттери Боттаса из Mercedes 1.16,564. Вторым оказался другой пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон. Третье время у голландца Макса Ферстаппена из Red Bull.

Никита Мазепин из Haas стал 18-м из 20 участников. На заключительном круге российский гонщик врезался в ограждение. Тем не менее, Никита смог опередить своего напарника немца Мика Шумахера и японца Юки Цуноду (Alpha Tauri).