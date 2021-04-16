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"Формула-1" 52 минуты назад

16 апреля 2021 16:54

Гран-при Эмилии-Романьи. Мазепин показал худший результат во второй практике


EPA

Российский гонщик Haas Никита Мазепин показал худший 20-й результат во второй свободной практике Гран-при Эмилии-Романьи. В первом заезде Никита был 18-м.

В конце первой практики Никита Мазепин врезался в ограждение и повредил болид. Потребовалась замена коробки передач. Но во второй практике Никита выступил еще хуже – 20 место среди 20 участников. Напарник Мазепина по команде Haas немец Мик Шумахер снова показал 19-е время.

Как в первой практике лучшими снова были пилоты Mercedes. Финн Валттери Боттас стал первым, а британец Льюис Хэмилтон вторым. На третьем месте француз Пьер Гаспи из Alpha Tauri.

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