Гран-при Эмилии-Романьи. Мазепин показал худший результат во второй практике

Российский гонщик Haas Никита Мазепин показал худший 20-й результат во второй свободной практике Гран-при Эмилии-Романьи. В первом заезде Никита был 18-м.

В конце первой практики Никита Мазепин врезался в ограждение и повредил болид. Потребовалась замена коробки передач. Но во второй практике Никита выступил еще хуже – 20 место среди 20 участников. Напарник Мазепина по команде Haas немец Мик Шумахер снова показал 19-е время.

Как в первой практике лучшими снова были пилоты Mercedes. Финн Валттери Боттас стал первым, а британец Льюис Хэмилтон вторым. На третьем месте француз Пьер Гаспи из Alpha Tauri.