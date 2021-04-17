Гран-при Эмилии-Романьи. Мазепин снова хуже всех выступил в практике

Российский гонщик команды Haas Никита Мазепин показал худший 20-й результат в третьей практике Гран-при Эмилии-Романьи – второго этапа "Формулы-1". Накануне Мазепин занимал 18-е и 20-е места в свободных заездах.

Лучший результат на этот раз показал голландец Макс Ферстаппен из Red Bull. Самый быстрый круг он проехал за 1:14.958. Второй результат у британца Ландо Норриса (McLaren). Третье время показал чемпион мира, британец Льюис Хэмилтон из Mercedes.

Никита Мазепин из Haas вновь выступил неважно и занял последнее 20-е место. Его напарник немец Мик Шумахер на этот раз стал шестнадцатым.