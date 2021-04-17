Гран-при Эмилии-Романьи. Хэмилтон выиграл квалификацию

В Италии продолжается второй этап "Формулы-1" Гран-при Эмилии-Романьи. Состоялась квалификационная гонка, победу в которой одержал Льюис Хэмилтон из Mercedes.

Льюис Хэмилтон проехал самый быстрый круг за 1 минуту 14,411 секунды, благодаря чему выиграл квалификацию. Британец в 99-й раз в карьере начнет гонку с поул-позишн. Второе и третье места на стартовой решетке достались гонщикам Red Bull – соответственно мексиканцу Серхио Пересу и голландцу Максу Ферстаппену.

Никита Мазепин из Haas показал худший, 19-й результат. Двадцатое место досталось японцу Юки Цуноде из Alpha Tauri, который сошел с дистанции. Напарник Мазепина немец Мик Шумахер занял 18-е место.