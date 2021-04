Ферстаппен выиграл гонку "Формулы-1" в Италии, Мазепин – 17-й

На автодроме имени Энцо и Дино Феррари в итальянской Имоле состоялась гонка второго этапа сезона "Формулы-1" – Гран-при Эмилии-Романьи. Победителем гонки стал нидерландец Макс Ферстаппен.

Для 23-летнего пилота Red Bull эта первая виктория в сезоне и 11-й в карьере. Второе место занял пилот Mercedes Льюис Хэмилтон (+22.000), а замкнул тройку лидеров Ландо Норрис (+23,702) из McLaren.

