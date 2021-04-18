Ферстаппен выиграл гонку "Формулы-1" в Италии, Мазепин – 17-й

На автодроме имени Энцо и Дино Феррари в итальянской Имоле состоялась гонка второго этапа сезона "Формулы-1" – Гран-при Эмилии-Романьи. Победителем гонки стал нидерландец Макс Ферстаппен.

Для 23-летнего пилота Red Bull эта первая виктория в сезоне и 11-й в карьере. Второе место занял пилот Mercedes Льюис Хэмилтон (+22.000), а замкнул тройку лидеров Ландо Норрис (+23,702) из McLaren.

Также в первой десятке финишировали Шарль Леклер, Карлос Сайнс (оба – Ferrari), Даниэль Риккардо (McLaren), Лэнс Стролл (Aston Martin), Пьер Гасли (AlphaTauri), Кими Райкконен (Alfa Romeo) и Эстебан Окон (Alpine).

Российский гонщик Haas Никита Мазепин занял 17-е место, а его партнер по команде Мик Шумахер – 16-е. Пилоты Николас Латифи, Джордж Расселл (оба – Williams) и Валттери Боттас (Mercedes) до финиша из-за аварий не добрались.